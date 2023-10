Voor derde nacht op rij explosief gevonden op Rotterdams bedrijventerrein

Bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Charlois is vannacht een explosief afgegaan. Twee nachten ervoor werden pogingen tot het achterlaten van explosieven al tegengehouden door de politie. Volgens Rijnmond waren de explosieven in alle gevallen bedoeld voor hetzelfde bedrijf.

Het explosief ging vannacht rond 02.15 uur af. Niet veel later hield de politie enkele straten verderop een 21-jarige verdachte aan. Niemand raakte gewond. De explosie beschadigde een rolluik.

Nog twee verdachten

Ook woensdag- en donderdagnacht kon de politie een verdachte aanhouden. In beide gevallen gebeurde dat nog voor het explosief afging. Zo hield de politie woensdagnacht een 18-jarige man uit Amsterdam aan die een rugzak met een explosief bij zich had. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief toen onschadelijk gemaakt.

Een dag later was het weer raak op hetzelfde bedrijventerrein. Toen werd een 20-jarige man uit Almere opgepakt. Het is nog onduidelijk waarom het recyclingbedrijf doelwit is.