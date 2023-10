Nederlaag met perspectief voor Oranje, met 'geweldige' Reijnders

Het ging in de aanloop naar Nederland-Frankrijk regelmatig over november 2018, toen Oranje in De Kuip met 2-0 van de wereldkampioen won. Zo'n perfecte wedstrijd werd het vrijdagavond niet in Amsterdam. Het werd meer een wedstrijd als in september 2018, toen Nederland in Parijs met 2-1 verloor. Een nederlaag met perspectief.

"We hebben weer kleur op ons gezicht", zei Koeman toen. Het was ruim een jaar na een even smadelijke 4-0 nederlaag als dit jaar in maart tegen de Fransen. Oranje en het Nederlandse voetbal zaten in een diep dal. Op het feestje van de kersverse wereldkampioen in het Stade de France bleef een nieuwe afgang Oranje bespaard.

'Frenkie geweldig groot talent'

Met Frenkie de Jong voor het eerst in de basis gaf het spel in die wedstrijd in september 2018 vertrouwen voor de toekomst. "Frenkie is een geweldig groot talent", zei Koeman na afloop in Parijs. "Ik heb genoten van zijn spel. De flair die de meesten toonden in de tweede helft, had hij al vanaf het begin."