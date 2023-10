Tien mensen vast voor aanslag Franse docent, regering zet 7000 militairen in

De school in Arras ging vanochtend weer open en een deel van de kinderen en hun ouders en medewerkers kwamen ernaartoe. De politie bewaakte de school. Tegen persbureau AP zei een vrouw dat ze met haar 17-jarige dochter was gekomen uit protest tegen het extremisme. Ook wilden ze hun angst overwinnen en door terug te keren naar de plek van de steekpartij.

Gisteravond kondigde Frankijk ook aan 7000 militairen tot zeker maandagavond in te zetten. De regering kondigde aan dat de militairen in het kader van 'Opération Sentinelle' worden gebruikt, een militaire operatie die gefocust is op het bestrijden van terrorisme. Dat meldt de Franse nieuwszender BFMTV.

In Frankrijk zijn tot nu toe tien mensen opgepakt vanwege de aanval op een school in het Noord-Franse Arras vrijdag. Le Parisien schrijft dat het onder anderen om familieleden van de vermoedelijke dader gaat. Bij de aanslag gisteren kwam een leraar van de school om het leven.

In de video zie je wat er gisteren gebeurde bij de school in Arras:

Het dreigingsniveau in Frankrijk werd eerder verhoogd naar de hoogste categorie , nadat een docent gisteren werd doodgestoken. De verdachte is een 20-jarige Tsjetsjeens-Franse man. Hij een oud-leerling en werd sinds de zomer door de inlichtingendiensten in de gaten gehouden voor radicalisering.

Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, is een link met de oorlog tussen Hamas en Israël mogelijk. In Frankrijk zijn de spanningen toegenomen door de situatie daar, ook nadat de regering had verboden om te demonstreren voor de Palestijnse zaak en een demonstratie voor Israël wel toestond.

Sinds de aanval van Hamas zijn er in Frankrijk twaalf mensen aangehouden in de buurt van scholen of gebedshuizen. Een aantal van hen was gewapend, zei minister Darmanin. De beveiliging van honderden Joodse locaties verspreid in Frankrijk werd deze week verhoogd.

Strenge optreden

De spanningen in Frankrijk tussen het sterke seculiere karakter van de staat en de vrijheid van geloofsovertuiging voor moslims zijn al langer aan de gang. Volgens deskundigen is het strenge optreden tegen de islamitische geloofsuiting ook een mogelijke voedingsbodem voor radicalisering, die op haar beurt weer het secularisme versterkt.

Sinds de terroristische aanslagen in Parijs van 2015 zijn 10.000 militairen en bijna 5000 politieagenten ingezet om terrorisme te bestrijden in Frankrijk. De militaire operatie heet Opération Sentinelle. De militairen worden opgeroepen bij hoog dreigingsniveau.