Frankrijk zet 7000 soldaten in na aanslag op docent

Frankrijk heeft 7000 soldaten van het leger tot zeker maandagavond ingezet na de aanslag op een docent gisteren. De regering kondigde aan dat de soldaten in het kader van 'Opération Sentinelle' worden gebruikt, een militaire operatie die gefocust is op het bestrijden van terrorisme. Dat meldt de Franse nieuwszender BFMTV.

Het dreigingsniveau in Frankrijk werd eerder verhoogd naar de hoogste categorie, nadat een docent gisteren doodgestoken werd. De verdachte is een 20-jarige Tsjetsjeens-Franse man. De Franse president Macron sprak van een daad van "barbaars islamitisch terrorisme", omdat de verdachte "Allahoe akbar" (God is groot) zou hebben geroepen.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, zei dat de aanslag "zonder twijfel" te maken heeft met de oorlog tussen Hamas en Israël. In Frankrijk zijn de spanningen toegenomen door de situatie daar, ook nadat de regering had verboden om te demonstreren voor de Palestijnse zaak en een demonstratie voor Israël wel toestond.

Opération Sentinelle

De spanningen in Frankrijk tussen het sterke seculiere karakter van de staat en de vrijheid van geloofsovertuiging voor moslims zijn al langer aan de gang. Volgens deskundigen is het strenge optreden tegen islamitische geloofsuiting ook mogelijke voedingsbodem voor radicalisering, die op haar beurt weer het secularisme versterkt.

Sinds de terroristische aanslagen in Parijs van 2015 zijn 10.000 soldaten en bijna 5000 politieagenten ingezet om terrorisme te bestrijden in Frankrijk. De militaire operatie heet Opération Sentinelle. De soldaten worden opgeroepen bij hoog dreigingsniveau.