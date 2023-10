Frankrijk zet 7000 militairen in na aanslag op docent

Frankrijk gaat 7000 militairen van het leger tot zeker maandagavond inzetten na de aanslag op een docent gisteren. De regering kondigde aan dat de militairen in het kader van 'Opération Sentinelle' worden gebruikt, een militaire operatie die gefocust is op het bestrijden van terrorisme. Dat meldt de Franse nieuwszender BFMTV.

Het dreigingsniveau in Frankrijk werd eerder verhoogd naar de hoogste categorie, nadat een docent gisteren doodgestoken werd. De verdachte is een 20-jarige Tsjetsjeens-Franse man. De Franse president Macron sprak van een daad van "barbaars islamitisch terrorisme", omdat de verdachte "Allahoe akbar" (God is groot) zou hebben geroepen.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, zei dat de aanslag "zonder twijfel" te maken heeft met de oorlog tussen Hamas en Israël. In Frankrijk zijn de spanningen toegenomen door de situatie daar, ook nadat de regering had verboden om te demonstreren voor de Palestijnse zaak en een demonstratie voor Israël wel toestond.

In de video zie je wat er gisteren gebeurde bij de school in Arras: