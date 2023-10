Beachvolleybalduo's Stam/Schoon en Boermans/De Groot stranden op WK in kwartfinales

Bij de WK beachvolleybal in Mexico zijn ook de laatste twee Nederlandse duo's uitgeschakeld in de strijd om de wereldtitel. Zowel Raïsa Schoon en Katja Stam als Stefan Boermans en Yorick de Groot verloren vannacht in de kwartfinales.

Stam en Schoon waren bezig aan een sterk toernooi, maar stuitten in de kwartfinales op een ijzersterke tegenstander. Het Nederlandse duo ging in twee sets (21-16, 21-16) onderuit tegen de titelverdediger en nummer één van de wereld, Ana Patricia/Duda uit Brazilië.