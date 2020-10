Roeiers verlaten EK met imponerende cijfers: 'Zegt wat over kracht van ploeg'

Roeisters vier zonder prolongeren Europese titel - anp

"We hebben dit weekend gekeken naar de grootste, de mooiste en de beste roeiploeg van Europa." Het zijn lovende woorden en niet geheel toevallig uitgesproken door technisch directeur Hessel Evertse van roeibond KNRB. Hij zag hoe de Nederlandse roeiers afgelopen weekend de EK in het Poolse Poznan domineerden met zeven gouden medailles, een keer zilver en twee keer brons. De laatste keer dat een land zoveel titels pakte op een Europese eindstrijd, was in 1965. Toen was de Sovjet-Unie oppermachtig. Flexibiliteit Het sportjaar 2020 is vanwege de coronapandemie in alles anders en niet te vergelijken met enig ander jaar. En dus was het vooraf de grote vraag hoe iedereen aan de start zou verschijnen. "Je houdt met alles rekening, maar wij zijn het afgelopen jaar echt beter geworden. Dat zeggen de cijfers, maar blijkt ook uit de indrukken en de verhalen van de roeiers zelf", aldus Evertse. "Degene die het beste met deze omstandigheden omgaat, zal winnen. En dat hebben wij gedaan." "Als je opeens in oktober moet pieken in plaats van juli moet je je periodisering aanpassen. Dat vraagt flexibiliteit van onze roeiers. Hoe ze dat hebben gedaan is bewonderenswaardig."

Technisch directeur Evertse: 'Zeker van plan met pet langs te gaan op Papendal' - NOS

Ondanks de coronacrisis en de aanpassingen voor veel sporters, mogen deze prestaties van de Nederlandse ploeg zeker op waarde worden geschat. In Poznan was alleen de sterke Britse equipe niet aanwezig, normaal ook goed voor een handvol titels. Oud-roeier Gerritjan Eggenkamp, tegenwoordig penningmeester bij de internationale roeifederatie FISA (Fédération Internationale des Sociétés d'Aviron), was dan ook onder de indruk van de prestaties van de Oranje-equipe. "Dit zegt behoorlijk wat over de kracht van de Nederlandse ploeg. Op Groot-Brittannië na waren alle Europese landen aanwezig", vertelt Eggenkamp bij Langs de Lijn. "Internationaal heb je dan nog de Verenigde Staten, Canada, China, Australië en Nieuw-Zeeland als grootmachten. Er ontbraken dus niet zo heel veel ploegen en dat geeft hoop richting de Spelen van volgend jaar."

Het Nederlandse succes komt ook zeker niet uit de lucht vallen. De laatste jaren wordt er veel geïnvesteerd in de roeiploeg en de verwachtingen in Polen waren hooggespannen. "Er is de laatste jaren bijvoorbeeld meer aandacht gekomen voor inspanningsfysiologie, individueel trainen en voeding", legt Eggenkamp uit. "Over de hele breedte worden atleten steeds fitter. Ze staan er fysiek gewoon heel goed voor en dat is ook bewezen tijdens de EK." "Normaal duurt het toernooi acht dagen. Nu maar drie. De roeiers hebben dus veel minder rust. Opvallend was dat de Nederlanders juist op die laatste dag goed presteerden. Dat kan twee dingen betekenen. Dat ze mentaal heel goed waren of dat ze fysiek beter waren en meer wedstrijden achter elkaar aankonden. Waarschijnlijk een combinatie van beide", aldus Eggenkamp. Onder andere de mannendubbelvier maakte de favorietenrol waar met goud:

Mannendubbelvier maakt favorietenrol op EK waar - NOS