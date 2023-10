'Van der Sloot gaat bekennen in afpersingszaak moeder Natalee Holloway'

Joran van der Sloot gaat waarschijnlijk bekennen in een zaak in de VS waarin hij wordt beschuldigd van afpersing. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten. Van der Sloot wordt verdacht van het afpersen van de moeder van de vermiste tiener Natalee Holloway. Zij verdween in 2005 op Aruba.

Van der Sloot wordt al jaren in verband gebracht met haar verdwijning. Volgens Amerikaanse aanklagers wilde de Nederlander in 2010 geld van moeder Beth Holloway om de locatie van het lichaam van haar dochter bekend te maken. Hij eiste 250.000 dollar en kreeg een voorschot van 25.000 dollar.

Later erkende hij dat hij valse beloftes had gedaan. Het lichaam van Holloway is nooit gevonden. Eerder zei Van der Sloot nog dat hij onschuldig was.

'Deal tussen justitie en Van der Sloot'

Woensdag is er een nieuwe zitting in de zaak. De Telegraaf meldt dat er dan een deal wordt behandeld die de Amerikaanse justitie heeft gesloten met Van der Sloot. In ruil voor een lagere straf zou Van der Sloot alles moeten vertellen over de vermissing van Holloway en het afpersen van haar nabestaanden. Het zou gaan om een straf van twintig jaar.

Van der Sloot werd eerder in Peru veroordeeld tot een celstraf van 28 jaar voor de moord op de Peruaanse studente Stephany Flores in 2010. Hij werd eerder dit jaar tijdelijk door Peru uitgeleverd aan de Verenigde Staten.