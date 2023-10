Advocaten van Russische oppositieleider Navalny opgepakt

De Russische autoriteiten hebben drie advocaten van oppositieleider Aleksej Navalny opgepakt. Ze worden volgens aanhangers van Navalny verdacht van betrokkenheid bij een "extremistische groepering", een aanklacht die vaker is gebruikt om Navalny-bondgenoten de mond te snoeren. Als ze schuldig worden bevonden, kunnen ze tot zes jaar cel krijgen.

Het gaat om advocaten Vadim Kobzev, Igor Sergoenin and Aleksej Liptser. De Russische rechtbank zegt dat Sergoenin in ieder geval tot 13 december in de cel moet blijven vanwege het onderzoek. De Russische krant Vedomosti meldt dat de zitting achter gesloten deuren werd gehouden "om het onderzoek niet te schaden". Ook de andere twee advocaten zitten vast.

Navalny verder isoleren

Volgens bondgenoten van Navalny is de stap bedoeld om hem verder te isoleren. De 47-jarige oppositieleider werd in augustus veroordeeld tot 19 jaar cel vanwege "extremistische activiteiten". Eerder al kreeg hij 11,5 jaar cel. In theorie kan hij pas in 2051 op vrije voeten komen.

Navalny wordt waarschijnlijk binnenkort overgebracht naar een nog strenger gevangenisregime, waar volgens Russische onderzoeksjournalisten gevangenen worden gemarteld.

"Als hij geen toegang heeft tot advocaten, zal hij in een compleet isolement terechtkomen", zegt een woordvoerder van Navalny tegen persbureau AP. Voor veel politieke gevangenen in Rusland is hun advocaat nog de enige manier om contact te hebben met de buitenwereld.

Sovjettijd

Een van de drie nu opgepakte advocaten zou gisteren nog samen met Navalny verschijnen bij een rechtbank. De oppositieleider heeft een zaak aangespannen tegen de strafkolonie waar hij momenteel verblijft. "Net als in de Sovjettijd worden niet alleen activisten, maar ook hun advocaten vervolgd", zei Navalny tijdens die zitting.

Navalny is een van de bekendste tegenstanders van president Poetin. De oppositieleider werd in januari 2021 opgepakt op de luchthaven Sjeremetjevo bij Moskou. Enkele maanden daarvoor werd hij vergiftigd met het zenuwgas novitsjok en kreeg hij een behandeling in Duitsland.