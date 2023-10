Veel rook door grote brand bij autosloperij in Rotterdam

Bij een autosloperij aan de noordkant van Rotterdam heeft een grote brand gewoed. Bij de brand kwam veel rook vrij. Er raakte niemand gewond.

De brand ontstond rond 21.00 uur bij de autosloperij, die naast luchthaven Rotterdam The Hague Airport ligt. De brandweer wilde in eerste instantie een nabijgelegen volkstuinencomplex ontruimen omdat de rook over de volkstuinen trok, maar later draaide de wind.

De brandweer zegt dat er mogelijk roetdeeltjes op het volkstuinencomplex terecht zijn gekomen. Daarin zit geen asbest. Volgens de hulpdiensten zijn de roetdeeltjes met water weg te spoelen.

De oorzaak van de brand is niet bekend.