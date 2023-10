Van Gogh Museum stopt om veiligheidsredenen met gewilde Pokémonkaart

Het Van Gogh Museum in Amsterdam stopt met het uitgeven van de zeer gewilde Pokémonkaart van Pikachu. De kaart, die voor honderden euro's online wordt doorverkocht, leidde de afgelopen dagen tot chaos in het museum.

In aanloop naar het 50-jarig jubileum werkt het museum samen met de populaire Japanse animatieserie Pokémon. In het museum hangen tot begin januari Pokémon-schilderijen die zijn gebaseerd op bekende werken van Vincent van Gogh. Bezoekers voeren Pokémon-opdrachten uit en ontvangen bij de uitgang van het museum gratis Pokémonkaarten.

Veel fans willen de Pokémonkaart van Pikachu graag aan hun collectie toevoegen. Sommige bezoekers komen speciaal vanuit het buitenland naar Amsterdam om de unieke kaart te bemachtigen, meldt NH Nieuws. Op beelden op sociale media is te zien hoe volwassenen zich massaal op de Pokémonkaarten storten.

Niet veilig genoeg

Het museum vindt het niet veilig genoeg om door te gaan met de Pokémonkaart en is de duwende en trekkende bezoekers beu. Het museum zegt dat het besluit lastig was, maar dat het niet anders kon "als gevolg van recente voorvallen waarbij een kleine groep individuen een onwenselijke situatie heeft gecreëerd".

De unieke kaart verdwijnt niet volledig. Fans uit het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada kunnen de kaart binnenkort online bestellen. En begin volgend jaar is de kaart in Nederland via verschillende winkels te verkrijgen. De speciale collectie schilderijen is nog tot 7 januari te bewonderen.