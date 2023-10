Van Dijk baalt van verlies, maar nu wachten de Grieken: 'Zullen resultaat moeten halen'

Maar van Dijk zag ook positieve punten: "We hebben gestreden en bij vlagen goed voetbal gespeeld." Ook had de aanvoerder lof voor de "uitstekende" debutanten. Quilindschy Hartman, Bart Verbruggen, Jeremie Frimpong en Micky van de Ven speelden hun eerste interland voor Oranje.

"Volgens mij maakte ik eerst een mooi panna'tje. En ik wist dat de keeper zou gaan, de keeperstrainer had gezegd dat hij snel uitkomt en dat had ik in mijn achterhoofd. Dus dan kan je hem er mooi inschieten. Het is mooi dat ik een goal maak, maar liever scoor ik niet en winnen we."

Een van hen, Feyenoorder Hartman, was zelfs goed voor een doelpunt, waarbij hij keeper Mike Maignan verraste in de korte hoek.

"Ik heb vooral gezonde spanning, maar op het veld voel ik me vrij. Dan wil met mijn kwaliteiten het team helpen, en dat is met schijt voetballen. Dus dat je je nergens iets van aantrekt, tegenover wie je ook staat."

De reactie van keeper en Oranje-debutant Bart Verbruggen na de 1-2 nederlaag in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk in Amsterdam. - NOS

Nederland wacht maandag in Athene de uitwedstrijd tegen Griekenland, een wedstrijd die Oranje moet winnen.

"We kunnen onze borst natmaken. Als we naar het EK willen, zullen we daar een resultaat moeten halen. Daar gaan we alles aan doen", sprak Van Dijk.

Reijnders klonk vastberaden bij het vooruitkijken naar de clash met de Grieken: "We gaan zorgen dat ze stil worden." En ook Verbruggen was duidelijk: "We gaan naar Griekenland om die drie punten mee te nemen."