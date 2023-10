Koeman ondanks nederlaag trots op Oranje: 'Hebben ons kranig geweerd'

Een 1-2 nederlaag tegen Frankrijk, terwijl concurrent Griekenland wel drie punten pakt betekent dat het Nederlands elftal is gezakt naar de derde plaats in de EK-kwalificatiepoule. Toch is bondscoach Ronald Koeman na afloop niet ontevreden. "We hebben ons kranig geweerd."

"Ik heb heel veel positieve dingen gezien", begint Koeman zijn analyse van de verloren wedstrijd. "Alleen hoop je tegen zo'n tegenstander dat je wat langer in de wedstrijd blijft."

Snel tegendoelpunt

Maar dat gebeurde niet. Al in de zevende minuut stond de 0-1 op het scorebord in de Johan Cruijff Arena. "Dan wordt het niet makkelijk", wist Koeman direct. Volgens de 60-jarige bondscoach liet Xavi Simons "tot twee keer toe de Franse back lopen". Koeman: "Dan straffen ze dat af. Mbappé is dan net wat sterker en slimmer."