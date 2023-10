Meer bloedvergieten dreigt, kan diplomatie de Gazanen nog redden?

Israël riep de bewoners van het noorden van Gaza vrijdag op binnen een dag naar het zuiden te vertrekken. Maar volgens de Verenigde Naties is zo'n snelle, massale verplaatsing onmogelijk . Kan internationale druk de komende dagen of uren een humanitaire ramp nog voorkomen?

Aanvankelijk wilden weinig westerse landen hun zorgen uitspreken over het lot van de inwoners van Gaza. Na de aanvallen van Hamas in Israël afgelopen weekend, zei de Amerikaanse president Joe Biden vierkant achter Israël te staan. Net als premier Mark Rutte en andere leiders benoemde hij de Palestijnse slachtoffers van de Israëlische tegenaanvallen niet of nauwelijks.

Vrijdag kwam daar verandering in. Rutte noemde het "van groot belang dat onschuldige inwoners van Gaza toegang kunnen krijgen tot voedsel, water en medische zorg". Doordat Israël de toevoer van die middelen blokkeert, staat het zorgsysteem in Gaza nu al "op instorten", volgens de Wereldgezondheidsorganisatie.

Rutte zei verder dat tegenacties van Israël moeten "samengaan met proportionaliteit en humanitair oorlogsrecht". Samen met andere andere Europese landen probeert Nederland Israël daar nu op aan te spreken.

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, was vrijdag met een EU-delegatie in Israël. "De belangrijkste boodschap was dat de hele EU verenigd is in afschuw over de barbaarse terroristische aanslagen van Hamas", zegt Sven Koopmans, speciaal vertegenwoordiger van de EU voor het Midden-Oosten.

"We steunen Israël in het zichzelf verdedigen, maar dat moet wel binnen de grenzen van het internationaal recht, met respect voor onschuldige burgers. Burgerslachtoffers moeten zoveel mogelijk voorkomen worden."

Roep om wraak

Maar de vrees is groot dat Israël zich niet in zal houden bij een grondoffensief. "Vanuit de Israëlische kant is er de roep om wraak", zegt Midden-Oosten-expert Omar Dweik (Tilburg University). "We kunnen onze borst natmaken voor ontzettend veel burgerslachtoffers onder de Palestijnse bevolking."

Ook Hamas is bereid een groot aantal burgerdoden te accepteren, zegt Dweik. "Ze weten heel goed hoe het Israëlische leger functioneert, en hoe ontzettend goed dat leger is. Ik denk dat ze bereid zijn om de tol te betalen, in de hoop dat ze de situatie voor zichzelf en de Palestijnen uiteindelijk verbeteren."

Beide partijen "willen bloed zien", zegt Dweik. "Ik verwacht misselijkmakende beelden uit de Gazastrook."