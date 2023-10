Advocaat Moszkowicz: 'Ik ben afgeluisterd in Belgische gevangenis'

Advocaat Yehudi Moszkowicz is afgeluisterd in gesprekken met zijn cliënt Flor B. Dat zegt hij tegen de Amsterdamse krant Het Parool. Vandaag werd bekend dat Moszkowicz in België wordt beschuldigd van lidmaatschap van een criminele organisatie, maar volgens de raadsman zijn afgeluisterde gesprekken in de gevangenis tussen hem en zijn cliënt verkeerd geïnterpreteerd.

Vandaag maakte de Vlaamse krant De Standaard bekend dat Moszkowicz eind vorige maand was aangehouden in de gevangenis van Beveren, toen hij zijn cliënt B. bezocht. Na verhoor werd hij weer vrijgelaten op voorwaarde dat hij geen contact meer heeft met B. en zijn entourage.

De advocaat zegt dat hij en zijn cliënt "het zeer ernstige vermoeden" hadden dat ze werden afgeluisterd. Daarom bespraken ze een plan om erachter te kunnen komen of dat echt zo was. "Dat zagen we als een project. We bespraken meerdere keren de naam die we aan dat project gaven. Het ging overigens nog nauwelijks over de inhoud daarvan en over hoe we dat afluisteren wilden aantonen", zegt Moszkowicz tegen Het Parool.

'Zelf invulling gegeven'

Dat de onderzoeksrechter Moszkowicz snel weer heeft vrijgelaten, geeft hem hoop dat de zaak met een sisser zal aflopen. "Nadat ik in zeer grote lijnen had verteld wat dat project van ons behelsde, leek ze zoiets te denken als: 'Oooh, is dát het?' De ernst van de zaak verdween uit de ruimte", zegt hij.

Volgens de advocaat die in Utrecht kantoor houdt, gebeurt het vaker dat advocaten worden beschuldigd van lidmaatschap van een criminele organisatie. "In de praktijk zet het Belgische Openbaar Ministerie dat middel instrumenteel in om de verdediging van voorname verdachten vleugellam te maken. Dat is natuurlijk een zeer effectieve manier van misdaadbestrijding. Maar deze actie maakt een rampzalige inbreuk op het recht op een eerlijk proces van verdachte Flor B. en een zeer zware inbreuk op mijn positie als zijn advocaat."

Welke rol Moszkowicz binnen B.'s criminele organisatie zou vervullen is niet duidelijk. "Dat weet ik zelf ook niet. Ik heb zo goed als geen dossier en weet dus niet waartegen ik me zou moeten verweren. Maar men heeft ons horen spreken over een project en moet daar zelf invulling aan zijn gaan geven."

Onduidelijk hoe zaak verdergaat

De Belgische advocaat van Moszkowicz noemt dienst arrestatie vorige maand in een schriftelijke reactie "hoogst gewelddadig", "totaal onnodige" en "disproportioneel". Het Belgische Openbaar Ministerie wil over het verdere onderzoek niets kwijt. Of de verdenking tegen Moszkowicz uiteindelijk stand houdt, zal moeten blijken.

Yehudi Moszkowicz is de kleinzoon van Max Moszkowicz en een neef van Bram Moszkowicz.