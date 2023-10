Belgen en Portugezen boeken benauwde zege en zijn zeker van EK 2024

Vanaf het eerste fluitsignaal was het duidelijk met welk idee Oostenrijk, dat met spits Manprit Sarkaria een debutant in de basiself had staan, het veld was opgekomen: aanvallen.

België kende in de kwalificatiereeks voor het EK van volgend jaar weinig moeite. Alleen Oostenrijk bleek voor de ploeg van bondscoach Domenico Tedesco een lastige tegenstander. De thuiswedstrijd tegen de Oostenrijkers werd met 1-1 gelijkgespeeld en ook in Wenen werden de Belgen flink onder druk gezet.

België en Portugal hebben zich geplaatst voor het EK voetbal van 2024 in Duitsland. De Belgen hadden vrijdagavond in Wenen moeite met Oostenrijk en wonnen nipt 2-3. De Portugezen waren met 3-2 te sterk voor Slowakije.

Het was dan ook tegen de verhoudingen in dat België op voorsprong kwam in de twaalfde minuut. Dodi Lukebakio, die nog niet eerder een interlanddoelpunt maakte, had een knappe actie in huis aan de rechterkant. Hij snelde zijn tegenstander voorbij en rondde al vallend af met zijn linker.

Opnieuw Lukebakio

Daar liet de thuisploeg zich niet door uit het veld slaan, maar de gelijkmaker, die op basis van de eerste helft verdiend zou zijn, viel niet. De tweede helft begon zoals de eerste: de eerste doelpoging was van Oostenrijk, maar was niet genoeg voor een goal, waarna de Belgen wel trefzeker waren.

Opnieuw was het Lukebakio, die voor Sevilla speelt, die trefzeker was. Via de voet van Oostenrijker Nicolas Seiwald vloog de bal het doel in. Drie minuten later verscheen ook de naam van Romelu Lukaku op het scorebord na een schot in de verre hoek en leek het verzet van Oostenrijk wel gebroken.

Maar de thuisploeg beschikte over een flinke dosis veerkracht. Aanvoerder Konrad Laimer knalde in de 72ste minuut de 1-3 binnen en zes minuten voor tijd schoot Marcel Sabitzer een strafschop langs doelman Sels.

Een spannende slotfase volgde, maar het lukte Oostenrijk niet de Belgen de weg naar het EK in Duitsland te versperren.