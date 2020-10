De uitzending van 12 oktober

Premier Rutte kwam net de fiets naar het Catshuis, zijn ambtswoning in Den Haag - ANP

Strengere coronaregels onafwendbaar? Het kabinet komt vrijwel zeker met aanscherpingen van de coronamaatregelen, waarschijnlijk op een persconferentie morgenavond. De kern is dat mensen hun contacten verder moeten beperken en minder mogen bewegen, zo is de verwachting. Vandaag staan er allerlei overleggen gepland over de coronacrisis. Zo komen de wetenschappers en deskundigen van het OMT bij elkaar voor een nieuw corona-advies voor het kabinet. En ook het Veiligheidsberaad komt samen. De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's en minister Ferd Grapperhaus vergaderen vanavond over de coronamaatregelen. We blikken vanavond vooruit over nut en nootzaak van verschillende maatregelen. Ook een portret van het Maasstad Ziekenhuis in coronabrandhaard Rotterdam, waar de bestuursvoorzitter en specialisten waarschuwende woorden spreken. Een week geleden schaalde het ziekenhuis de reguliere zorg al af:

Spaans verzet tegen maatregelen uit onderkant samenleving Hoe kijken mensen in andere landen naar de coronaregels? Op verschillende plaatsen in Europa is er flink verzet tegen strenge maatregelen. Nieuwsuur kijkt in een 3-delige serie over de grens. Vanavond: hoe is de stemming in Spanje. Bekijk hieronder de twee eerdere delen over verzet in Frankrijk en Duitsland: