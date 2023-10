Plaaggeest Mbappé bezorgt gehavend Oranje opnieuw nederlaag

Het Nederlands elftal heeft ook in de Johan Cruijff Arena het hoofd moeten buigen voor Frankrijk: 1-2. Zoals vaker was het Kylian Mbappé die het door blessures gehavende Oranje pijn deed met twee doelpunten. Debutant Quilindschy Hartman zorgde met een fraaie goal in de 83ste minuut nog voor een spannende slotfase. De Fransen plaatsten zich door de zesde zege in zes duels in groep B voor het EK. Oranje wacht maandag een heet duel met de Grieken, die met 2-0 wonnen bij Ierland.

Foto: bf015573-aea6-345a-a824-ae793f7bb13a - NOS

"Goed beginnen", was de belangrijkste les die aanvoerder Virgil van Dijk benoemde van de 4-0 oorwassing tegen Frankrijk in Parijs. Toen was het Antoine Griezmann die Les Bleus al in de 2de minuut op voorsprong zette. Nu was het Mbappé die in de 7de minuut de score opende. De eerste van Mbappé De goal kwam voort uit een Franse aanval over rechts. Hartman verloor het duel van Kingsley Coman, waarna Xavi Simons de opkomende rechtsback Jonathan Clauss, die namens Olympique de Marseille scoorde tegen Ajax, kwijt was en Clauss na tussenkomst van weer Coman en Griezmann de voorzet afleverde. Voor het doel werd Mbappé weliswaar gehinderd door Lutsharel Geertruida, maar de Franse ster hield de Feyenoorder handig van zich af en schoot zijn vijfde doelpunt in vijf optredens tegen Oranje tegen de touwen. De debuterende doelman Bart Verbruggen liet zich verrassen door de bal van dichtbij door het midden.

Het Nederlands elftal kijkt na 7 minuten al tegen een achterstand aan in het EK-kwalificatieduel met Frankrijk. Kylian Mbappé maakt het eerste doelpunt in Amsterdam. - NOS

Het was precies de start die Koeman had willen voorkomen. In een zetel konden de Fransen verder. Oranje moest bekomen van de klap en liet het balbezit aan de Fransen. En als Nederland de bal had, was het die snel weer kwijt. Spits Wout Weghorst stond op een eiland en werd nauwelijks bereikt of kreeg een kansloze bal in de diepte. Op het middenveld grossierde Marten de Roon, vrijgelaten door de Fransen, in balverlies. Dat lag niet helemaal aan de middenvelder van Atalanta. Hij kreeg soms ook onmogelijke ballen aangespeeld. Lichtpuntjes in de eerste helft bij Oranje waren Tijjani Reijnders, voor het eerst in de basis bij Oranje, en Hartman. Reijnders was balvast, veroverde ballen en creëerde gevaar met zijn loopacties. Linksback Hartman deed precies wat van hem mocht worden verwacht. Hij zat boven op tegenstander Coman en had een paar sterke intercepties. De tweede van Mbappé Tegen het einde van de eerste helft liet Oranje zien wel degelijk gevaar te kunnen stichten tegen de vice-wereldkampioen. Xavi Simons waagde twee pogingen en een schot van Hartman werd pas in twee instanties gepakt door de grabbelende Franse keeper Mike Maignan.

Kylian Mbappé zet in de achtste minuut van de tweede helft op fraaie wijze de 0-2 op het scorebord van de Johan Cruijff Arena tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd Nederland-Frankrijk. - NOS

Weghorst haalde het einde van de eerste helft niet. De spits had na een botsing met Griezmann last van zijn knie en werd in de 38ste minuut naar de kant gehaald. Donyell Malen was zijn vervanger en daarmee veranderde ook meteen het strijdplan van Oranje, met de snelheid van Malen als nieuwe wapen. Bij rust paste Koeman nog een wissel toe. De Roon maakte plaats voor Feyenoorder Mats Wieffer in een poging van Koeman het balverlies te beperken. Maar ja, balverlies of niet, tegen de superklasse van Mbappé was niets opgewassen. De Fransman schoot de bal in één keer prachtig over Verbruggen in de verre kruising. Met een snelle aansluitingstreffer had Oranje het tij wellicht kunnen keren. Dat doelpunt kwam er ook, drie minuten na de Franse goal. Op aangeven van Nathan Aké scoorde Malen. Maar helaas voor Oranje, nipt buitenspel voor Aké, geen doelpunt. De lat voor Mbappé, een goal voor Hartman In de slotfase was het weer Malen die voor gevaar zorgde. Het schot van de aanvaller van Borussia Dortmund ging naast. Met Jeremie Frimpong en Micky van de Ven bracht Koeman nog een derde en vierde debutant binnen de lijnen. De debutanten vielen op, in positieve zin. Hartman bekroonde zijn eerste optreden in Oranje na een prachtige actie met een doelpunt. Zo mocht Oranje nog even hopen op een gelijkspel. Met een schot op de lat was Mbappé dicht bij zijn derde goal en Verbruggen had een fraaie redding in huis op een schot van invaller Olivier Giroud. Verder dan de 1-2 kwam Nederland niet. Een bonuspunt tegen Frankrijk zat er niet in. Het wordt een strijd om de tweede plaats in Athene.