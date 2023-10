Ontslag van drie agenten uit politieteam Horst/Peel en Maas is onterecht

Drie politieagenten van het basisteam Horst/Peel en Maas in Noord-Limburg zijn onterecht ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim. Dat heeft de bestuursrechter vandaag bepaald. Twee andere agenten zijn door de korpsleiding wel terecht ontslagen.

De vijf agenten werden in september 2020 ontslagen, omdat ze zich volgens de korpsleiding schuldig maakten aan pesterijen en intimidatie, ondermijnend gedrag, schending van het ambtsgeheim en misbruik van bevoegdheden. In een besloten WhatsApp-groep stuurden ze elkaar grensoverschrijdende berichten. Zes andere agenten werden gestraft met degradatie, overplaatsing of inleveren van salaris en verloven.

De vijf agenten vochten hun ontslag al snel aan en hoorden drie jaar later de uitspraak van de rechter. Volgens de rechtbank vallen de WhatsApp-berichten onder de vrijheid van meningsuiting. Bij drie van de vijf ontslagen zijn de misdragingen niet ernstig genoeg voor ontslag.

Ook had de korpsleiding de Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren (AGFA) eerst om advies moeten vragen alvorens de agenten te ontslaan. Aangezien dat niet is gebeurd, zijn zij onrechtmatig ontslagen. De korpsleiding moet in hun zaak een nieuwe beslissing nemen.

Terecht ontslag

Twee andere politieagenten zijn wel terecht ontslagen, omdat zij een vals proces-verbaal hebben opgemaakt. Een van de twee deed bovendien een valse melding via Meld Misdaad Anoniem.

"Het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht moeten kunnen vertrouwen op de juistheid van opgemaakte processen-verbaal", oordeelt de rechtbank. "Valse processen-verbaal leiden tot ondermijning van onze rechtsstaat en zijn funest voor het vertrouwen van de burger in deze rechtsstaat."

In april 2019 begon de politie met een disciplinair onderzoek naar de elf medewerkers van het basisteam. Uit het onderzoek, waarvoor met zo'n 160 (oud-)medewerkers en leidinggevenden werd gesproken, werd onder andere geconcludeerd dat de misdragingen aan gebrekkig leiderschap en onvoldoende begeleiding van bovenaf te wijten waren, meldt L1.