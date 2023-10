Politie wil fans van buitenlandse voetbalclubs in heel Nederland weren na geweld

Europese voetbalclubs mogen geen supporters meer meenemen naar uitwedstrijden in Nederland als zij in een eerdere ontmoeting met een Nederlandse club geweld hebben gebruikt, vindt de Amsterdamse politiechef Frank Paauw. Hij is bij de politie landelijk verantwoordelijk voor de aanpak van voetbalgeweld en doet zijn oproep in een brief aan de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar.

Paauw wijst op verschillende gewelddadige incidenten rond Europese voetbalwedstrijden waarbij politiemensen gewond zijn geraakt. Als laatste voorbeeld noemt hij de wedstrijd tussen AZ en het Poolse Legia Warschau op 5 oktober. "Er is sprake van meer extreem en meer georganiseerd geweld, waarbij de politie steeds vaker een gericht doelwit lijkt te zijn."

Rond de wedstrijd werden agenten van de Mobiele Eenheid (ME) "niet alleen fysiek belaagd, waarbij een politie-collega bewusteloos is getrapt, maar zijn ook geweldsmiddelen van hen afgenomen", zegt Paauw. Daarom moeten de uitsupporters van clubs die dergelijke groepen hooligans herbergen, bij alle Nederlandse voetbalclubs worden geweerd, betoogt hij.

Niet meer welkom

Dat heeft met de veiligheid van zijn personeel te maken, zegt Paauw, maar ook met het feit dat andere kerntaken van de politie anders niet kunnen worden uitgevoerd. De politie is daardoor minder zichtbaar in de wijken, zegt Paauw, die de politie-inzet rond Europese voetbalwedstrijden "buitensporig" noemt.

Daarnaast is de politie na rellen rond wedstrijden druk met de opsporing, het analyseren van veiligheidsbeelden en ander aanvullend onderzoek. "Ditzelfde geldt voor collega's in de meer ondersteunende processen, ook zij komen minder toe aan hun kerntaken", schrijft Paauw.

De politiechef wil daarom dat burgemeesters Legia Warschau aanmerken als de eerste buitenlandse club waarvan de supporters in heel Nederland niet meer welkom zijn. "De burgemeester van Alkmaar heeft reeds uitgesproken dat zij supporters van deze club niet meer in haar stad wil ontvangen", besluit Paauw.

Na de wedstrijd tussen AZ en Legia Warschau bleef het onrustig; er werden twee spelers van de Poolse club aangehouden. Zij worden verdacht van mishandeling van AZ-personeel. In Polen werd juist verontwaardigd gereageerd over het politieoptreden in Alkmaar.