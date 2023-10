Schaderegeling voor 10.000 huizen met kleine mijnschade in Zuid-Limburg

Bijna 50 jaar na de sluiting van de laatste steenkolenmijn in Zuid-Limburg komt er definitief een schaderegeling voor kleinere mijnbouwschade, zoals scheuren en verzakkingen. Naar verwachting komen zo'n 10.000 huizen in aanmerking voor een schadevergoeding.

De regeling is een initiatief van de tien mijnstreekgemeenten, de provincie Limburg en het Calamiteitenfonds Mijnschade Limburg. Dat fonds werd in 2015 opgericht, maar vergoedde tot nu toe alleen ernstige mijnbouwschade.

De nieuwe schaderegeling voor kleinere mijnbouwschade verandert dat. "Het is heel erg laat, maar beter laat dan nooit. Heb je een scheur in de muur of loopt je vloer wat af, dan kun je nu ook geholpen worden", zegt wethouder Casper Gelderblom van Heerlen namens de tien mijnstreekgemeenten.

Instituut

Voor de afhandeling van de kleinere mijnschade wordt het Instituut Mens, Milieu en Mijnbouw Limburg opgericht. Het instituut, dat de gevolgen van mijnbouw voor mens en milieu gaat onderzoeken, was de wens van de regio. Mensen met schade aan hun huis kunnen dit bij het instituut melden. Daarna wordt besloten of ze recht hebben op de schaderegeling, meldt L1.

Het is de bedoeling dat het toekennen van de vergoeding op basis van aannemelijkheid gaat. "Dus geen eindeloze procedures met heel veel bureaucratie zoals dat in Groningen is geweest", zegt Gelderblom.

Hoewel er al sinds eind 1974 geen steenkool meer wordt gewonnen in Limburg, veroorzaken oude mijngangen nog steeds schade aan gebouwen. Door instortende mijnschachten en mijnwater kunnen verzakkingen in de bodem ontstaan, met scheuren in muren of verzakte panden tot het gevolg. Hoeveel geld er voor de schaderegeling beschikbaar wordt gesteld, is nog niet bekend.