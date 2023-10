Haagse locatie Universiteit Leiden ook dit weekend dicht om 'verhoogd risico'

Het Wijnhavengebouw van de Universiteit Leiden in Den Haag blijft het hele weekend dicht. Dat heeft het college van bestuur van de universiteit vanavond besloten. Vandaag bleef de locatie ook al dicht vanwege "een verhoogd veiligheidsrisico".

"De situatie is onveranderd gebleven", zegt een woordvoerder van de Universiteit Leiden tegen de NOS. Over de reden van de sluiting of hoe de zorgen over veiligheid zijn ontstaan, wil de woordvoerder niets zeggen.

De politie meldde eerder vandaag dat de sluiting een eigen inschatting van de universiteit is en dat het pand niet is gesloten op advies van de gemeente of de politie.

Politie aanwezig

De politie was vandaag zichtbaar aanwezig bij het gebouw in Den Haag. Medewerkers en studenten van de universiteit werd verzocht om niet naar het Wijnhavengebouw te komen. Andere gebouwen van de universiteit waren wel open, maar daar werden de studentenkaarten gecontroleerd. Zo blijft dat ook komend weekend.

Het pand van de universiteit in het centrum van Den Haag is normaal gesproken zeven dagen per week open. Er studeren zo'n 3500 studenten. Er is niemand aangehouden in verband met het veiligheidsrisico.

Zondagmiddag besluit de Universiteit Leiden of het gebouw maandag wel weer open gaat.