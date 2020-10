Rotterdamse burgemeester Aboutaleb besmet met coronavirus

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam is besmet het coronavirus. Dat heeft de gemeente Rotterdam bekendgemaakt. Volgens een woordvoerder heeft hij milde klachten.

Aboutaleb (59) blijft op advies van de GGD zeker zeven dagen in isolatie. Hij werkt vanuit huis. Als het nodig is, wordt hij voor Rotterdamse zaken vervangen door locoburgemeester Bert Wijbenga.

Binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kan de vicevoorzitter zijn plaats innemen. Dat is de Schiedamse burgemeester Cor Lamers.

Beterschapswensen

Het is niet bekend waar Aboutaleb het virus heeft opgelopen. De afgelopen weken toonde hij zich kritisch over de naleving van de coronamaatregelen en sprak hij liever over een gedragscrisis dan van een coronacrisis. In publieke optredens hield Aboutaleb zich nadrukkelijk juist wel aan die regels door mondkapjes te dragen en afstand te houden.

Meerdere collega-politici en -burgemeesters hebben Aboutaleb inmiddels via sociale media beterschap toegewenst.