Zeker negen Nederlanders vast in de Gazastrook, ministerie kan weinig voor ze doen

Zeker twee Nederlandse gezinnen met in totaal negen personen zitten vast in de Gazastrook. Dat bevestigt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Beide families willen daar weg, zegt het ministerie.

Het ministerie kan weinig voor ze doen, zegt een woordvoerder. "De Nederlandse Vertegenwoordiging in de Palestijnse gebieden houdt zo goed mogelijk contact met deze families. We doen er alles aan om hen te helpen Gaza te verlaten." Maar dat is op dit moment niet mogelijk. De grenzen zijn dicht, ook voor mensen met een buitenlandse nationaliteit.

Het reisadvies is al een tijdje rood. "Dat betekent dat we ook vóór de huidige crisis alle reizen naar Gaza afraadden", zegt de woordvoerder. "Daarbij hebben we steeds gewaarschuwd dat de Nederlands overheid niet of nauwelijks consulaire bijstand kan verlenen als je in dat gebied in nood komt."

De 16-jarige Palestijns-Nederlandse Mohammed zit vast in Gaza. Hij was voor het uitbreken van de oorlog met zijn gezin naar het gebied gereisd om voor zijn oma te zorgen.

Mohammed vertelde het NOS Jeugdjournaal wat hij meemaakt: