Inspectie Gezondheidszorg kreeg meerdere meldingen over Fouad L.

Bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zijn eerder dit jaar meldingen binnengekomen over geneeskundestudent Fouad L., die verdacht wordt van twee schietpartijen in Rotterdam eind september. Dat bevestigt de inspectie aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws.

Over de aard van de meldingen en hoeveel dit er zijn geweest, wil de inspectie niets kwijt. "Over lopend onderzoek kunnen wij geen mededelingen doen."

Bij de IGJ kunnen mensen melding maken als ze klachten of twijfels hebben over de (zorg)kwaliteit van een arts. RTL Nieuws schrijft dat de inspectie al in maart dit jaar over Fouad L. werd gewaarschuwd. Het is niet bekend of de inspectie toen contact heeft gezocht met het Erasmus MC, waar L. studeerde. Daar wil de IGJ niets over kwijt.

Tijdlijn

Volgens RTL Nieuws zou de inspectie wel het ministerie van Volksgezondheid hebben benaderd na de schietpartij. Toen zou een tijdlijn zijn gedeeld over wat de inspectie wanneer over de verdachte wist. Het ministerie bevestigt aan RTL Nieuws dat het door de inspectie is geïnformeerd, maar wil niets zeggen over de inhoud.

Eerder werd al bekend dat het Openbaar Ministerie (OM) het ziekenhuis had gewaarschuwd voor Fouad L. In een mail schreef het OM over "zorgwekkend gedrag". Zo zou L. "halfnaakt in de tuin op een stapel bladeren" liggen, hard schreeuwen, lachen en "psychotisch gedrag" vertonen.