Kiesraad: 26 partijen op het stembiljet 22 november, drie afgevallen

Er doen uiteindelijk 26 partijen mee aan de verkiezingen op 22 november. Afgelopen maandag hebben 29 partijen hun kandidatenlijsten ingeleverd, maar er zijn er drie afgevallen omdat de Kiesraad fouten heeft geconstateerd.

De Kiesraad heeft de kandidatenlijsten vandaag vastgesteld en de volgorde van de partijen op het stembiljet bepaald. Dat gebeurde in een openbare zitting.

Nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Omtzigt, die het goed doet in de peilingen, komt op plaats 19 op het stembiljet. Dat komt doordat de partij nu nog geen zetel in de Tweede Kamer heeft. De volgorde van de nieuwkomers is bij loting bepaald.

Jezus Leeft en Partij voor Ontwikkeling vallen af

De Kiesraad constateerde begin deze week dat er vijftien fouten waren gemaakt bij het inleveren van de kandidatenlijsten. De meeste waren voor de definitieve vaststelling vandaag hersteld.

De Kieskring bepaalde echter dat Jezus Leeft, de Partij voor Ontwikkeling en een blanco lijst onder aanvoering van G. Sterenborg afvallen omdat zij onvoldoende ondersteuningsverklaringen hebben verzameld. Op deze partijen kan dus niet gestemd worden.

Ook is besloten dat niet alle partijen in alle kieskringen in Nederland meedoen. Die partijen staan achteraan op het stembiljet.

GroenLinks / Partij voor de Arbeid

GroenLinks en PvdA hebben voor het eerst een gezamenlijke lijst ingeleverd. Zij komen op het stembiljet te staan als GroenLinks / Partij voor de Arbeid (PvdA).

Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen deden er 37 partijen mee. Dat waren er dus elf meer dan nu.