Rutte zegt op bezoek in Odesa extra militair materieel toe aan Oekraïne

Demissionair premier Rutte heeft vandaag in de Oekraïense havenstad Odesa een ontmoeting gehad met president Zelensky. In hun gesprek zegde de premier nieuwe militaire steun aan Oekraïne toe. Nederland gaat extra Patriot-raketten sturen en helpen bij het leveren van patrouilleboten.

Die schepen moeten ervoor zorgen dat Oekraïens graan veilig de Zwarte Zee over kan. "Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat de winter eraan komt en Rusland zal proberen om Oekraïne zoveel mogelijk pijn te doen. Daarom sturen we extra raketten."

Nederland zal ook drones, tankmunitie en anti-mijnapparatuur leveren. "We blijven Oekraïne steun, óók als er andere crises spelen zoals sinds afgelopen weekend in Israël."

Nederland heeft tot nu 2 miljard euro aan militaire steun heeft verzonden aan Oekraïne. Naast het nieuwe militaire materiaal komt er ook een nieuw humanitair steunpakket.

Teken van eenheid

Het was Ruttes derde bezoek aan Oekraïne sinds de inval van Rusland. Eerder ging hij naar de hoofdstad Kyiv, in februari dit jaar en in juli 2022. In zijn toespraak roemde de premier vandaag de veerkracht van de inwoners van Oekraïne. Volgens Rutte denkt Poetin dat de steun vanuit het Westen langzaam maar zeker afbrokkelt, maar "dan heeft hij het verkeerd". De ontmoeting vandaag is volgens Rutte ook een teken van eenheid.

Het gesprek met Zelensky volgde op Ruttes bezoek aan de Sobibor-herdenking gisteren in het oosten van Polen. Op dit moment komen Rutte en zijn entourage weer naar huis.