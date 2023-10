Macron noemt vermoorden docent in Arras 'barbaars islamitisch terrorisme'

De verdachte, een 20-jarige oud-leerling van de school van Tsjetsjeense afkomst, is gearresteerd. Een politieagent die als een van de eersten ter plaatse kwam, zei dat de verdachte meerdere keren "Allahoe akbar" (God is groot) riep. Hij zei ook dat de verdachte de keel van de docent heeft doorgesneden.

Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat er een verband is tussen de steekpartij en de situatie in Israël en de Gazastrook.

Een docent van de school zegt tegen persbureau AP dat de verdachte op zoek was naar een geschiedenisleraar. "Hij kwam achter me aan en vroeg me meerdere keren of ik een geschiedenisleraar was." De docent kon zichzelf verschuilen achter een deur totdat de politie de verdachte met een taser uitschakelde.