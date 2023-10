Kabinet: zelfverdediging Israël moet samengaan met proportionaliteit

Het demissionaire kabinet wil voorkomen dat de situatie in Israël en Gaza "regionaal escaleert" en bepleit humanitaire toegang tot Gaza. Premier Rutte, die niet bij de ministerraad was vanwege een bezoek aan Oekraïne, sprak vandaag onder anderen met koning Abdullah van Jordanië. Rutte noemde het op X "van groot belang dat onschuldige inwoners van Gaza toegang kunnen krijgen tot voedsel, water en medische zorg". Hij benadrukte dat Israël het volste recht heeft zich te verdedigen en op te treden tegen "de verschrikkelijke terreur van Hamas, waarbij zelfverdediging samengaat met proportionaliteit en humanitair oorlogsrecht". Vicepremier Van Gennip, die vandaag de vergadering van het kabinet voorzat, noemde de situatie in Israël en Gaza zorgwekkend. Op haar persconferentie gebruikte zij soortgelijke woorden als Rutte over zelfverdediging en proportionaliteit en voegde eraan toe: "Wat je te allen tijde wilt voortkomen, zijn burgerslachtoffers. Elk burgerslachtoffer is er een te veel." Of Israël zich houdt aan de regels van het oorlogsrecht, kun je volgens het kabinet "nu niet vanuit een stoel hier beoordelen". Van Gennip: "Of dat uiteindelijk het geval is, is aan een onafhankelijk onderzoek."

Politiek verslaggever Xander van der Wulp: "Het demissionaire kabinet blijft eensgezind benadrukken dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen. Er is steun voor Israël. Tegelijk zie je toenemende zorgen over de gevolgen van de tegenacties van Israël. Samen met andere Europese landen probeert Nederland Israël daarop aan te spreken. Dat gebeurt in de hoop om te voorkomen dat het echt volledig uit de hand loopt in het Midden-Oosten en dat er meer landen betrokken raken, want ook daarover nemen de zorgen toe."