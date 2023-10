Cel voor beroven van ex-autocoureur Robert Doornbos

De rechtbank in Amsterdam heeft Jaydon J. (20) veroordeeld tot dertien maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk, voor de gewelddadige beroving van ex-autocoureur Robert Doornbos. J. moet zichzelf ook laten behandelen vanwege een persoonlijkheidsstoornis, oordeelde de rechtbank.

Doornbos stapte op 18 maart in Amsterdam-Buitenveldert kort na middernacht uit zijn auto, waarna er een man met een knuppel om hem kwam aflopen. Hij gaf Doornbos daarmee een klap op zijn hoofd.

Doornbos gaf vervolgens zijn horloge, met een waarde van rond de 30.000 euro, en zijn telefoon af. De dader ging ervandoor. De overval moet "heel beangstigend zijn geweest voor Doornbos", oordeelde de rechtbank.

Uit de locatiegegevens van de telefoon van J. kon worden opgemaakt dat hij een van de uitvoerders is. Ook werd op deze telefoon een foto van het geroofde horloge gevonden, die was gemaakt na de overval. Dit horloge is niet teruggevonden.

Andere verdachte vrijgesproken

Het Openbaar Ministerie had dertig maanden cel tegen J. geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Die straf vindt de rechtbank in vergelijking met andere zaken te hoog. Wat wel zwaar weegt voor de rechter, is het feit dat de overval vlak bij de woning van Doornbos plaatsvond.

Medeverdachte Amir A. (27) werd vrijgesproken van medeplichtigheid. Tegen hem was 28 maanden cel geëist, waarvan vier voorwaardelijk.

A. werd verdacht van betrokkenheid bij het plaatsen van een gps-tracker onder de auto van Doornbos, een paar weken voor de overval. Op de simkaart in de tracker was dna van A. gevonden, maar volgens de rechtbank zijn er geen bewijzen dat hij wist waarvoor die tracker was bedoeld. Bovendien reed Doornbos op het moment van de overval in een andere auto.