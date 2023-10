Rennen over zand en roeien door de branding: 'spectaculair' kustroeien wordt olympisch

"Dit is natuurlijk supergaaf", reageert Van der Meulen. "Ik was tot voor kort eigenlijk de enige die dit deed in Nederland. Ik zal vanaf nu wel heel veel concurrentie gaan krijgen, ook vanuit Nederland. Ik vind dat alleen maar leuk dus ik kijk daar heel erg naar uit."

Toen Janneke van der Meulen het nieuws hoorde, sprong ze bijna een gat in de lucht. De 36-jarige Nederlandse werd vorige week nog wereldkampioen beach sprint in het Italiaanse Barletta.

Van der Meulen kwam in 2018 voor het eerst in aanraking met de tak van sport, nadat ze dat jaar wereldkampioen was geworden op de lange afstand in het kustroeien. Bij haar eerste wereldbeker in China op het snelle, spectaculaire onderdeel pakte ze meteen brons. "Ik rolde er een beetje in. Al mijn talenten komen heel goed van pas in deze sport, zo bleek."

"Wat deze sport zo complex maakt is dat je heel veel verschillende dingen moet doen", legt Van der Meulen uit. "Je moet rennen door mul zand, dan moet je heel soepel in een boot kunnen stappen die in de branding ligt. En dan moet je vervolgens een parcours kunnen roeien."

"Je moet proberen om de baas te zijn over de golven. En dan moet je weer uit je boot springen en de route teruglopen door mul zand. Daar gaat bij heel veel mensen al zó veel mis."