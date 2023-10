Grote Russische aanval bij 'het nieuwe Bachmoet', Oekraïne houdt stand

Terwijl de wereld naar Israël kijkt, heeft Rusland een groot offensief geopend in de Oost-Oekraïense regio Donetsk. Al enkele dagen op rij worden zware aanvallen uitgevoerd op de frontstad Avdiivka. Oekraïne erkent dat de situatie op de grond 'erg moeilijk' is, maar benadrukt dat militairen hun posities behouden. "Dit is absoluut geen gewone aanval, maar echt een groot offensief", zegt de Belgische luitenant-kolonel Tom Simoens van de Koninklijke Militaire School in Brussel. Rusland zet volgens hem groot in op Avdiivka, waarbij onder meer intensiever gebruik wordt gemaakt van de luchtmacht en geleide bommen. "Het wordt voor Oekraïne moeilijk om hier stand te houden." Russische militairen hebben de afgelopen drie dagen zo'n 4,5 vierkante kilometer veroverd rond Avdiivka, volgens het Institute for the Study of War (ISW). Daartegenover zouden wel grote verliezen staan. Oekraïne zegt dat Rusland in drie dagen bijna 3000 militairen en ruim honderd tanks heeft verloren. Die claim is niet onafhankelijk geverifieerd. Avdiivka ligt in het zuidoosten van Oekraïne:

Foto: f4ec250b-ea66-39fb-85a6-f741c8f3c5db - NOS

Avdiivka is een van de belangrijkste stellingen van Oekraïne in het oosten. De stad ligt al sinds 2014 aan het front, met aan de oostkant de grens met de zelfverklaarde 'Volksrepubliek Donetsk'. Al vanaf de zomer van 2022 probeert Rusland de stad vanuit het noorden en zuiden als een tang te omsingelen. Avdiivka ligt grotendeels in puin; van de 35.000 inwoners in 2014 is vrijwel niemand meer over. Zelfde fouten De slag om Avdiivka roept herinneringen op aan Bachmoet, de iets noordelijker gelegen stad die de inzet was van het winteroffensief vorig jaar. Ook die stad werd met een tangbeweging ingesloten, wat gepaard ging met zware gevechten, waardoor er niets overbleef van de stad. En net als rond Bachmoet, heerst Oekraïne op de hoogtes rond Avdiivka. Dat maakt inname door de Russen ingewikkeld. "Dit is dus eigenlijk het nieuwe Bachmoet", zegt Simoens. Vanwege de ligging zal Oekraïne Avdiivka niet zo maar opgeven, zegt Frans Osinga, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit van Leiden. "Door stand te houden kan Oekraïne veel schade aanbrengen aan de Russen." Dat gaat wel ten koste van het Oekraïense tegenoffensief, vult Simoens aan. "Oekraïne moet dan troepen verplaatsen vanaf het front elders."

Ruslandcorrespondent Iris de Graaf: "Avdiivka staat hoog op het Russische wensenlijstje. In de media wordt nu benadrukt dat de 'bevrijding' van Avdiivka de 'nieuwe grote missie' van het Russische leger is', zodat de iets verderop gelegen stad Donetsk niet meer gebukt zal gaan onder constante Oekraïense raketaanvallen. Maar Russen beseffen heel goed dat dit geen gemakkelijk offensief gaat worden. Al sinds 2014 is het een stad aan de frontlinie waar constant om gevochten wordt. Het is inmiddels een soort fort: de loopgraven zijn 7 meter diep, zowel Russen als Oekraïners zitten diep ingegraven. En dus temperen de militaire bloggers alvast de verwachtingen. De vergelijking met de strijd om Bachmoet wordt gemaakt: "Het gaat een lange en serieuze strijd worden, waarin geen 'snelle overwinning' behaald zal worden", is te lezen in de militaire Telegramkanalen."