Geen 'haat en nijd' als Amsterdam tegen Rotterdam honkbalt in Holland Series

Betreedt Mike Groen vanavond de heuvel in de derde wedstrijd van de Holland Series, dan kunnen voor Neptunus Curaçao de kansen keren. De werper van de Rotterdamse honkbalclub is namelijk een 'closer', die er laat in de wedstrijd in komt om een voorsprong in veilige haven te loodsen. Dat is hard nodig, want Neptunus kijkt in de finale om de Nederlandse honkbaltitel na twee nederlagen (1-6 en 3-1) tegen een 2-0 achterstand aan. Tegenstander Amsterdam Pirates heeft in de best-of-seven serie nog twee zeges nodig om HCAW af te lossen als kampioen van Nederland. Het zou voor de Amsterdammers de zevende titel worden. "Onze voorbereiding op de Holland Series was heel anders dan die van Amsterdam", probeert de 27-jarige Groen de valse start van zijn team te verklaren. "Door het Europees kampioenschap in Tsjechië, waar acht spelers van ons aan meededen en niemand van Amsterdam, lag de competitie vier weken stil. Amsterdam heeft met hele team door kunnen trainen, bij ons was het improviseren met een halve ploeg." Kater nog niet weg Daar komt volgens Groen nog bij dat hij en zijn teamgenoten met een kater terugkwamen uit Tsjechië, waar Nederland voor de eerst keer ooit niet de EK-finale haalde en genoegen moest nemen met brons. "We waren voor goud gekomen. De teleurstelling was groot en dat merkte je aan onze internationals die een week later alweer aan de Holland Series moesten beginnen. De kater was nog niet weg." Maar inmiddels wel, volgens Groen. "We hebben de eerste twee wedstrijden niet ons beste honkbal gespeeld. De knop moet om. Ik merkte op de training dat het plezier en de lach weer terug zijn. Ik heb goede hoop dat we de serie om kunnen keren in ons voordeel." Toonaangevend In het Nederlandse honkbal is Neptunus toonaangevend. De Rotterdamse club was al negentien keer de beste van het land, maar de laatste titel dateert van 2018. Sindsdien ging het kampioenschap twee keer naar Amsterdam (2019 en 2021) en eenmaal naar HCAW. In 2020 werd er als gevolg van de coronapandemie geen kampioen gekroond.

Foto: 8149722e-33db-3861-84b5-8830ca8cb451 - Jan Kruijdenberg/Orange Pictures

Maar Neptunus heeft het moeilijk in de finale, ondanks de komst van drie pitchers die vorig seizoen nog voor Amsterdam speelden. Shairon Martis, Tom de Blok en Mike Groen maakten de overstap naar de concurrent in Rotterdam. Alsof je van Ajax naar Feyenoord gaat. Volgens Groen speelt dat in het honkbal veel minder dan in het voetbal. "Bij ons is er geen haat en nijd tussen Rotterdam en Amsterdam. Ik zou het eerder gezonde competitie willen noemen." Als voormalig speler van Amsterdam, waar hij in 2014 honkballer en van 2019 tot en met 2022 twee keer kampioen werd, krijgt hij geen vervelende opmerkingen van zijn voormalige teamgenoten naar zijn hoofd. "En als dat wel gebeurde, zou ik me daar niet druk om maken. Daar ben ik te nuchter voor."

