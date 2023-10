Calamiteitenhospitaal na treinongeluk Voorschoten was onnodig

De inzet van het calamiteitenhospitaal na het treinongeluk in Voorschoten was achteraf gezien niet nodig. Door miscommunicatie over het aantal slachtoffers hebben ziekenhuizen in de regio diezelfde nacht onnodig opgeschaald. Dat constateert het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid in een onderzoek waarvoor de veiligheidsregio Hollands Midden opdracht had gegeven.

Bij het ongeluk in de nacht van 3 op 4 april botste een goederentrein op een bouwkraan die vanwege werkzaamheden bij het spoor stond. Vervolgens ontspoorde een tegemoetkomende intercitytrein. De machinist van de kraan kwam om het leven. Ongeveer dertig mensen raakten gewond, van wie een aantal ernstig.

Hulpverleners ter plaatse gaven een 'code 50' door aan de meldkamer, wat inhield dat ze meer dan vijftig slachtoffers verwachtten. Daardoor werd het calamiteitenhospitaal in Utrecht geactiveerd.

Extra personeel

Maar de ziekenhuizen in Leiden en Leiderdorp waren niet op de hoogte van het inschakelen van het noodziekenhuis en hadden zich ook voorbereid op veel slachtoffers. De ziekenhuizen riepen 's nachts daarom veel extra personeel op. Uiteindelijk waren er twintig slachtoffers die zorg in het ziekenhuis nodig hadden. Tien van hen kwamen in het noodhospitaal in Utrecht terecht.

Het LUMC in Leiden ving twee slachtoffers op, het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp vijf. Zorgmedewerkers vroegen zich volgens de onderzoekers af waarom zij midden in de nacht 'voor niets' naar het ziekenhuis waren gekomen. Dat is volgens de onderzoekers niet goed voor het vertrouwen van het ziekenhuispersoneel.

Geïmproviseerd

De onderzoekers zijn van mening dat ondanks de genoemde verbeterpunten de hulpverleners tevreden mogen zijn over hun inzet in de nacht van het ongeluk. "Op basis van de stukken, de gesprekken die wij hebben gevoerd en de antwoorden op de enquêtevragen kan worden geconcludeerd dat er professioneel, in goede harmonie en met voldoende afstemming actie is ondernomen."

Ook is volgens hen goed geïmproviseerd, bijvoorbeeld bij het opvangen door omwonenden van de mensen die niet of nauwelijks gewond waren geraakt.