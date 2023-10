IJshockeyer Sprong scoort bij debuut voor Detroit Red Wings, maar juicht niet echt

Halverwege de tweede periode stak Daniel Sprong de armen in de lucht. De enige Nederlander in de NHL, de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie, had in zijn eerste wedstrijd voor Detroit Red Wings de score tegen New Jersey Devils geopend. Hij keek er wel een beetje ongemakkelijk bij. De treffer kwam namelijk met flink wat geluk tot stand. En uiteindelijk hielp het zijn club niet aan de zege. Detroit verloor met 4-3.

Vijfde club De 26-jarige Sprong begon met ijshockey in Amsterdam en verhuisde op zijn zevende met zijn ouders naar Montreal om zijn ijshockeycarrière verder te ontwikkelen. In 2015 werd hij in de draft als 46ste gekozen door Pittsburgh Penguins.

Een reportage uit 2015 over het Nederlandse ijshockeytalent Daniel Sprong, die in dat jaar in de |NHL-draft werd gekozen door Pittsburgh Penguins. - NOS

Daarna speelde hij voor Anaheim Ducks (waar hij ook bij zijn debuut scoorde), Washington Capitals en vorig seizoen kende hij zijn beste seizoen bij Seattle Kraken, dat in het tweede jaar in het bestaan van de club verrassend de halve finales om de Stanley Cup haalde. In april tekende Sprong bij het roemruchte Detroit Red Wings, dat al elf Stanley Cups in de prijzenkast heeft staan.

Fortuinlijke treffer In de seizoensopening in New Jersey was Sprong dus meteen succesvol, al was hij zich daar zelf amper van bewust. Sprong kreeg de puck op volle snelheid tegen zijn schaats en zag de schijf tot zijn eigen verrassing door de benen van doelman Vitek Vanecek in het doel belanden.

Het werd echter de wedstrijd van de 22-jarige Jack Hughes, die met twee treffers een groot aandeel had in de 4-3 zege van de Devils.

Hamlin op tribune De fans van Buffalo Sabres kregen bij de seizoensopening tegen New York Rangers (5-1 nederlaag) onverwacht bezoek van Damar Hamlin. De American football-speler van Buffalo Bills kreeg vorig jaar een hartstilstand op het veld van Cincinnati Bengals.

