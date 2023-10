Ruim miljoen Gazanen moeten huis uit: 'Onmogelijk om veilig te verplaatsen'

Het is onmogelijk om 1,1 miljoen mensen veilig te verplaatsen, zegt een woordvoerder van de Palestijnse Rode Halve Maan. De Verenigde Naties verzoeken Israël om de oproep in te trekken. De ontruiming wijst erop dat een grondoffensief van het Israëlische leger aanstaande is, als reactie op de aanval van Hamas op Israël van afgelopen weekend.

Inwoners van Gaza vrezen wat een grondoorlog voor hen gaat betekenen. "Vergeet eten, vergeet elektriciteit, vergeet brandstof. De enige zorg nu is of je het gaat redden, of je blijft leven", zegt de Palestijnse Rode Halve Maan. In de Gazastrook wonen zo'n twee miljoen mensen, op een stuk land dat ongeveer twee keer zo groot is als de landoppervlakte van Texel. Het is een van de meest dichtbevolkte gebieden ter wereld.

Hamas heeft Palestijnen intussen opgeroepen om hun huizen niet te verlaten. Het evacuatiebevel van het Israëlische leger is volgens Hamas - dat het gebied bestuurt - bedoeld om verwarring te zaaien en "de samenhang van ons front te schaden". Palestijnen moeten deze "psychologische oorlogsvoering" negeren, aldus Hamas.

Gebied afgesloten

"Het is chaos, niemand begrijpt wat we moeten doen", zegt Inas Hamdan tegen persbureau AP. Zij werkt voor een VN-vluchtelingenorganisatie voor Palestijnse vluchtelingen in Gaza-stad. Ondertussen is ze zelf ook haastig haar spullen aan het pakken.

Alle VN-medewerkers in het noorden van Gaza hebben volgens haar de instructie gekregen om naar Rafah in het zuiden te gaan, aan de grens met Egypte. De Gazastrook is hermetisch afgesloten van de buitenwereld. Zowel Israël als Egypte houdt de grens dicht.

Israël heeft sinds het begin van de week een volledige blokkade van het gebied ingesteld. Daardoor komt er geen water, voedsel en elektriciteit het gebied in. Voor de inwoners van Gaza dreigt een grote humanitaire ramp. De afgelopen dagen zijn al ruim 420.000 mensen ontheemd geraakt door de Israëlische bombardementen.

Gewonden in ziekenhuizen

Meer dan een miljoen mensen veilig verplaatsen is onbegonnen werk, zegt de woordvoerder van de Palestijnse Rode Halve Maan. "Wat zal er met onze patiënten gebeuren? We hebben gewonden, we hebben ouderen, we hebben kinderen die in ziekenhuizen liggen." Veel dokters weigeren volgens hem om ziekenhuizen te evacueren en hun patiënten achter te laten.

Veel gewonden kunnen de tocht naar het zuiden niet afleggen, bevestigt Lydia de Leeuw, voorzitter van stichting Kifaia, een organisatie die medische hulporganisaties in de Gazastrook steunt. Bovendien is het water afgesloten, dus vluchten zou zonder water moeten.

Zelf heeft De Leeuw twee jaar in de Gazastrook gewoond en probeert collega's en vrienden op afstand te helpen, zoals een goede vriendin met vier kinderen die in Gaza-stad woont. "Ze weet niet wat ze moeten doen; de straat opgaan is onveilig en thuisblijven ook."

De familie van haar vriendin heeft besloten sowieso samen te blijven, mede vanwege een hoogzwangere dochter en moeder met been in het gips. "Ze zeggen: als we moeten sterven, dan samen. Maar we gaan niet opsplitsen."