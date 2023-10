Zuid-Koreanen: China stuurt grote groep Noord-Koreanen terug naar eigen land

Een Zuid-Koreaanse mensenrechtenorganisatie zegt dat China ongeveer 600 Noord-Koreaanse vluchtelingen heeft uitgezet. Ook de Zuid-Koreaanse overheid vermoedt het uitzetten van de grote groep en heeft bij China protest aangetekend. Het zou China's eerste grootschalige uitzetting zijn in bijna vier jaar. Noord-Korea opende onlangs zijn grenzen na een jarenlange coronalockdown. De uitzetting zou aan het begin van de week zijn geweest. Onder de groep zouden ook kinderen zijn. China ontkent de uitzettingen niet. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het land altijd de Chinese wetgeving naleeft als het gaat om "Noord-Koreanen die illegaal het land zijn binnengekomen". In de praktijk betekent dit dat China Noord-Koreanen die het betrapt, vastzet in detentiecentra. Het is onduidelijk hoeveel Noord-Koreanen precies in het land zijn en hoeveel van hen zullen worden uitgezet. Volgens de Verenigde Naties zijn er meer dan 2000 Noord-Koreaanse vluchtelingen in China opgesloten, wachtend op hun deportatie. Open grenzen Tijdens de coronapandemie liet Noord-Korea niemand het land in uit angst voor besmettingen. Ook de door China opgepakte grensoverstekers waren niet welkom. Nu de grenzen van het land weer geopend zijn, is de verwachting dat de komende tijd nog meer vluchtelingen worden teruggestuurd. Maar het hoge aantal van de afgelopen uitzetting zal waarschijnlijk niet meer voorkomen, denkt Remco Breuker, hoogleraar Koreastudies van de Universiteit Leiden. "Gedurende de afgelopen jaren hebben ze geen mensen kunnen uitzetten, dus daarom zijn het er nu zoveel. In principe gebeurt het in kleine groepen."

China-correspondent Sjoerd den Daas: "Sinds dictator Kim Jong-un in 2012 de macht overnam van zijn vader is het aantal mensen dat vlucht uit Noord-Korea fors gedaald. Dat komt onder meer doordat de grenscontroles zijn opgeschroefd en straffen fors zijn verhoogd. Daarmee werd het niet alleen vanuit praktisch oogpunt moeilijker om de dictatuur te verlaten, maar ook veel duurder om smokkelaars te betalen en grenswachten om te kopen. Dat door het openen van de grenzen de uitzettingen weer zijn hervat, is aannemelijk. China zet mensen die niet over een geldige verblijfsvergunning beschikken uit, Noord-Koreanen hebben daarin geen uitzonderingspositie. China zegt mensen terug te sturen die om economische redenen naar de Volksrepubliek zijn gekomen, voor de meeste Noord-Koreanen is honger slechts een van de vele redenen om de dictatuur te ontvluchten."