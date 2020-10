Poolschip na mega-expeditie van jaar teruggekeerd

Een schip met aan boord tientallen wetenschappers heeft ruim een jaar van grootscheeps onderzoek in het Noordpoolgebied afgerond. Vanochtend meerde de ijsbreker Polarstern af in de Duitse havenstad Bremerhaven. Onderweg naar de haven werd de ijsbreker vergezeld door tal van schepen:

De onderzoekers zijn naar eigen zeggen teruggekeerd met "een schat aan gegevens", die onder meer inzicht moeten bieden in hoe het klimaat in de komende decennia zal veranderen. "We hebben in principe alles kunnen doen wat we wilden", zei onderzoekersleider Markus Rex tegen persbureau AP. De coronapandemie veroorzaakte wel een aantal kinken in de kabel. Zo moest het schip de missie in het hoge noorden in mei kort afbreken om nieuwe bemanningsleden op te pikken. Zij konden door de coronacrisis niet ingevlogen worden en moesten met schepen naar Spitsbergen worden gebracht. De gedwongen pauze had volgens Rex geen effect op de uiteindelijke expeditie.

In de eerste maanden van de missie was het permanent donker (foto uit december 2019) - EPA

Aan het mega-onderzoek werkten ruim 300 wetenschappers uit 20 landen mee, waaronder Nederland. Doel met de data is onder meer het verbeteren en aanpassen van klimaatmodellen. Op geen plek in de wereld verandert het klimaat namelijk sneller dan in het arctisch gebied. Om het smelten, aangroeien en bewegen van zee-ijs zo goed mogelijk in kaart te brengen, ging de ijsbreker tien maanden voor anker bij een grote ijsschots van 2,5 bij 3,5 kilometer. Op de schots werd een tijdelijk kamp opgezet. Alarmen moesten waarschuwen voor ijsberen.

Zo lag de Polarstern de afgelopen maanden in het ijs (foto uit januari 2020) - AFP