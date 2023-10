Rus en Hartono keren terug in Nederlandse selectie Billie Jean King-cup

Zonder de twee topspeelsters wist Nederland zich te plaatsen voor de play-offs om een plek in de wereldgroep, waarin nu het sterke Oekraïne wacht. Vanwege de oorlog met Rusland wordt de ontmoeting met Nederland op 11 en 12 november gespeeld in Vilnius, de hoofdstad van Litouwen.

Rus en Hartono lieten in april de reeks wedstrijden in het Turkse Antalya aan zich voorbijgaan. De twee tennissters gaven toen de voorkeur aan het spelen van WTA-toernooien, om punten voor de wereldranglijst te verdienen.

Behalve Rus en Hartono zijn ook Suzan Lamens (WTA-243) en Demi Schuurs (dertiende op de wereldranglijst in het dubbelspel) geselecteerd. Ten opzichte van het kwalificatietoernooi in Antalya verliezen Lesley Pattinama-Kerkhove, Lexie Stevens en Bibiane Schoofs hun plek.

"Ik ben blij dat we met een sterk team kunnen afreizen naar Litouwen. Het wordt een pittige uitdaging, want Oekraïne heeft zes speelsters in de top 100. We zullen ons beste tennis moeten laten zien en er vol voor gaan", blikt captain Tamaëla vooruit.

De winnaar van het duel tussen Oekraïne en Nederland mag zich volgend jaar proberen te plaatsen voor de Finals van de Billie Jean King-cup. De verliezer is aangewezen op de groepsfase, waar een plek in de play-offs bemachtigd kan worden.