Nog geen EU-besluit over omstreden onkruidverdelger glyfosaat

Europarlementariër voor GroenLinks Bas Eickhout is teleurgesteld over de uitkomst. Hij verwijt de EU-ministers gebrek aan daadkracht. "Ze lijken de hete aardappel door te geven aan de Commissie, die in dat geval meestal besluit tot goedkeuring."

Individuele lidstaten mogen het middel wel verbieden. Oostenrijk besloot daar al toe en ook in Frankrijk en Duitsland zijn er restricties voor het gebruik van de onkruidverdelger. In Nederland mag de onkruidverdelger niet meer worden gebruikt door de consument.

De afgelopen jaren is de onkruidverdelger omstreden geraakt. In 2017 wilde een meerderheid van de 18 EU-landen het gebruik van glyfosaat nog verlengen, maar niet met de gebruikelijke 10 jaar, maar slechts met 5 jaar .

Glyfosaat is het belangrijkste bestanddeel van verschillende bestrijdingsmiddelen en een van de meest gebruikte onkruidverdelgers in de landbouw. Volgens sommige onderzoekers vergroot het middel het risico op kanker. Het wordt ook in verband gebracht met de ziekte van Parkinson.

De Europese Unie heeft een besluit over de omstreden onkruidverdelger glyfosaat uitgesteld. Vandaag stemden deskundigen uit de EU-landen over een voorstel van de Europese Commissie om de vergunning voor het gebruik van glyfosaat met tien jaar te verlengen, maar daarvoor was niet de vereiste ruime meerderheid. De toestemming voor het gebruik van het middel verloopt op 15 december.

Wat is glyfosaat?

Glyfosaat is de werkzame stof in veel pesticiden en onkruidverdelgers en is sinds 2002 in de EU toegestaan. Glyfosaat is ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Monsanto, dat het onder de naam Roundup op de markt bracht.

Over het gevaar voor mensen van glyfosaat is wereldwijd veel te doen. De Amerikaanse en Europese autoriteiten zeggen dat de stof niet kankerverwekkend is, maar onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie betwijfelt dat.

In de VS moest de Duitse chemiereus Bayer, die Monsanto in 2018 heeft overgenomen, tot twee keer toe een schadevergoeding betalen in individuele zaken. In 2020 trof Bayer een miljardenschikking in tienduizenden Amerikaanse rechtszaken van mensen die claimen dat ze kanker hebben gekregen door de onkruidbestrijder.