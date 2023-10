Franse leraar doodgestoken op school, terrorisme-onderzoek gestart

Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat er een verband is tussen de steekpartij en de situatie in Israël en de Gazastrook.

Regionale autoriteiten melden dat de dader is gearresteerd. Volgens verschillende Franse media is het een oud-leerling van rond de 20 jaar van Tsjetsjeense afkomst. Zijn broer zou ook zijn gearresteerd. Over een motief is nog niets bekend.

Op een school in de Noord-Franse stad Arras is een docent omgekomen bij een steekincident. Dat heeft de Franse politie bevestigd. Een gymleraar en een beveiliger zijn gewond geraakt.

Frankrijk-correspondent Frank Renout:

"Volgens verschillende Franse media zou het gaan om een bekende van de politie. Bronnen binnen de politie zeggen tegen verschillende media dat de man Allahoe akbar zou hebben geroepen. Dat is niet bevestigd.

Diezelfde bronnen zeggen ook dat de man een Tsjetsjeense afkomst heeft. Dat is ook niet bevestigd. Maar als dat zo is, is het wel opvallend. Maandag is het precies 3 jaar geleden dat de leraar Samuel Paty werd vermoord. Die dader had ook een Tsjetsjeense achtergrond."