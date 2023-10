Leraar doodgestoken bij school in Frankrijk, terrorisme-onderzoek gestart

Bij een middelbare school in de Noord-Franse stad Arras is een docent doodgestoken. De vermoedelijke dader is gearresteerd. Het zou gaan om een 20-jarige oud-leerling van de school van Tsjetsjeense afkomst, geboren in Rusland. De steekpartij vond aan het einde van de ochtend plaats op de parkeerplaats voor de school. Het slachtoffer zou een docent Frans zijn van de school. Een andere leraar en een beveiliger raakten zwaargewond. De Franse inlichtingendienst bevestigt aan Franse media dat de verdachte op een lijst staat van mensen met banden met de radicale islam. De politie zou gisteren nog een bezoek aan hem hebben gebracht, maar vond toen niets verdachts. Een politieagent die als een van de eersten ter plaatse was, zegt tegen Franse media dat de verdachte "Allahoe akbar" (God is groot) riep tijdens zijn aanval op de school. Hij zegt ook dat de verdachte de keel van de docent Frans heeft doorgesneden. De Franse anti-terrorisme-aanklager onderzoekt het steekincident.

Frankrijk-correspondent Frank Renout: "Als de man inderdaad een Tsjetsjeense afkomst heeft, is het wel opvallend. Maandag is het precies drie jaar geleden dat de leraar Samuel Paty werd vermoord. Die dader had ook een Tsjetsjeense achtergrond."

President Macron is vanmiddag, samen met de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Onderwijs, op de school. Hij bezocht leerlingen van de school in een naastgelegen gebouw. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat er een verband is tussen de steekpartij en de situatie in Israël en de Gazastrook. Een docent van de school zegt tegen AP dat de verdachte op zoek was naar een geschiedenisleraar. "Hij kwam achter me aan en vroeg me meerdere keren of ik een geschiedenisleraar was." De docent kon zichzelf verschuilen achter een deur totdat de politie de verdachte met een taser uitschakelde.