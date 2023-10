Formule 1 blijft tot 2025 op Spa-Francorchamps, ondanks dodelijke ongelukken

Spa-Francorchamps staat ook de komende jaren op de Formule 1-kalender. Het contract met het circuit in de Ardennen is met één jaar verlengd tot 2025, ondanks twee recente dodelijke ongelukken. Max Verstappen wist de Grand Prix van België de vorige drie keer te winnen. Spa-Francorchamps is het favoriete circuit van de wereldkampioen, die er al op jonge leeftijd veel reed. De race op Spa-Francorchamps wordt jaarlijks door tienduizenden Nederlandse racefans bezocht en is een klassieker op de Formule 1-kalender. De eerste grandprix werd in 1925 verreden en dit jaar werd de 79ste editie gehouden. Twee dodelijke ongelukken Met 7.004 meter is het de langste baan op de Formule 1-kalender. Vanwege het heuvelachtige terrein is de baan uitdagend, maar ook gevaarlijk voor coureurs. De afgelopen jaren vonden er twee dodelijke ongelukken plaats in de bochtencombinatie Eau Rouge-Raidillon. De Franse Formule 2-coureur Anthoine Hubert kwam in 2019 om het leven en dit jaar verongelukte de Nederlandse FREC-coureur Dilano van 't Hoff. Diverse Formule 1-coureurs spraken vanwege die ongelukken openlijk hun twijfels uit over het Belgische circuit. Eerder dit jaar maakten we er deze reportage over.

In de bochtencombinatie Eau Rouge-Raidillon kwamen coureurs Anthoine Hubert en recent nog Dilano van 't Hoff om het leven. Het deel van het circuit in Spa is omstreden, maar ook geliefd bij de coureurs. - NOS