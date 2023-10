Inzet waterkanon niet verboden bij klimaatdemonstraties Extinction Rebellion

De politie mag waterkanonnen blijven inzetten bij klimaatdemonstraties op de A12. Actiegroep Extinction Rebellion (XR) had via een kort geding om een verbod geëist, maar daar ging de rechter niet in mee.

De klimaatgroep vindt dat de inzet van de zogenoemde waterwerpers bij eerdere klimaatdemonstraties vooral gericht was op "mishandeling en vernedering". De advocaat van XR zei dat de inzet "geen enkel legitiem doel" dient.

Maar de gemeente Den Haag zegt dat er wel degelijk een duidelijk doel is voor de inzet van de waterkanonnen. Den Haag noemt het natspuiten van de demonstranten "het lichtste middel" om hen te bewegen te vertrekken van de A12, waar zij niet mogen demonstreren.

Te harde straal

De bedoeling is daarbij alleen om de demonstranten nat te maken en "een onaangename verkoeling" toe te brengen, heeft de gemeente in het kort geding aangedragen.

De rechter komt wel tot de conclusie dat een waterkanon een keer onjuist is ingezet. Op 23 september werd een te harde straal gebuikt die op een aantal demonstranten was gericht. De bedoeling was de straal op het wegdek te richten, waarna overgeschakeld kon worden op een lichtere waterstraal.

Maar omdat de gemeente deze fout ook erkent en dit slechts eenmaal gebeurde, vindt de rechter niet dat de burgemeester in de toekomst bij voorbaat al geen waterkanonnen meer mag laten inzetten.

Acties voorlopig gestopt

Het is ook maar de vraag of XR nog overgaat tot een nieuwe klimaatactie op de A12 in Den Haag. Sinds 9 september blokkeerden demonstranten dagelijks het stuk snelweg in de stad, om de overheid te dwingen om te stoppen met regelingen die de fossiele industrie steunen.

Dinsdag stemde de Tweede Kamer in met een motie die het demissionaire kabinet vraagt om scenario's op te stellen voor de afbouw van deze "fossiele subsidies". De scenario's zouden voor Kerst moeten worden uitgewerkt. Extinction Rebellion heeft gezegd tot die tijd daarom te stoppen met de blokkades van de A12.

