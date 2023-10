Grootste overname in gamesindustrie definitief goedgekeurd

De Amerikaanse techreus Microsoft mag gameproducent Activision Blizzard overnemen voor 69 miljard dollar. De Britse marktwaakhond CMA heeft daar goedkeuring voor gegeven. Het was de laatste horde die genomen moest worden, aangezien de deal eerder al in de VS en de EU werd goedgekeurd. Het is de grootste overname ooit in de gamesindustrie.

Activision Blizzard is de uitgever van bekende titels als World of Warcraft, Call of Duty en Candy Crush. De mogelijke overname werd begin vorig jaar bekendgemaakt. Met name rivaal Sony, eigenaar van Playstation, verzette zich de afgelopen maanden fel tegen het plan van Microsoft, dat de Xbox-spelcomputer uitgeeft.

Vrees voor exclusiviteit

Sony vreest dat Microsoft de populaire games van Activision Blizzard alleen nog maar voor de Xbox zal uitgeven, waardoor eigenaars van een Playstation achter het net zouden vissen. Microsoft heeft onder meer beloofd Call of Duty de komende tien jaar niet exclusief voor zijn eigen platform uit te brengen. De marktwaakhonden in de VS, EU en het VK maakten zich zorgen over de concurrentiepositie van Microsoft binnen de gamesindustrie.

De Britse waakhond zette met name vraagtekens bij het marktaandeel cloud gaming dat Microsoft na de overname zou hebben in het VK. Met die technologie kunnen mensen games vanuit de cloud streamen en spelen, zonder dat ze een krachtige pc of spelcomputer nodig hebben. Verwacht wordt dat cloud gaming de komende jaren een grote vlucht zal nemen.

Microsoft ligt met zijn eigen technologie al ver voor op de concurrentie en de vrees bestond dat de concurrentie in het VK door de overname weggevaagd zou worden. Om de waakhond tegemoet te komen, heeft Microsoft besloten de streamingrechten van Activision-games voor de komende vijftien jaar aan de Franse uitgever Ubisoft te verkopen.

Laatste horde genomen

"We hebben voorkomen dat Microsoft deze zich snel ontwikkelende markt in een wurggreep kan houden", zegt de topvrouw van de Britse waakhond daarover. Microsoft-topman Brad Smith is blij met de beslissing. "We hebben de laatste horde genomen om deze overname te kunnen afronden." De deal zal nu voor de eerder afgesproken deadline worden beklonken, waardoor Microsoft geen boete van 4,5 miljard dollar hoeft te betalen.

Eerder ging de Europese waakhond al akkoord. De Amerikaanse FTC is het niet eens met de overname, maar een federale rechter koos de kant van Microsoft. Tegen dat besluit loopt nog wel een hoger beroep van de FTC.