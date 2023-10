Vanavond op tv: Massa-verhuizing Gaza • Wat doet de diplomatie? • De rol van Egypte

Totale chaos in Gaza

Iedereen die in het noorden van de Gazastrook woont, moet zich binnen 24 uur verplaatsen naar het zuiden, zegt het Israëlische leger. De oproep wordt gezien als een opmaat naar een Israëlisch grondoffensief. Er is een grote opbouw van Israëlische troepen gaande aan de grens met Gaza. In de hele Gazastrook wonen zo'n 2 miljoen mensen. Zo'n 1,1 miljoen mensen moeten nu naar het zuiden van Gaza. Hamas roept de bevolking op om niet te luisteren naar de oproep van het Israëlische leger.

Ondertussen heeft Hamas ook moslims overal ter wereld opgeroepen om te protesteren en de Palestijnen te steunen. In de bezette gebieden roept Hamas de Palestijnen op om in opstand te komen, en de confrontatie aan te gaan met Israëlische kolonisten en militairen. Veel joodse instellingen en scholen treffen voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen, ook in Nederland.

Vanavond in Nieuwsuur het laatste nieuws uit Israël, Gaza en de Palestijnse gebieden, reportages en meer duidelijkheid over de rol die Egypte mogelijk kan spelen. Ook een gesprek met Frans Osinga, hoogleraar oorlogsstudies.

