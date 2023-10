Drievoudig olympisch kampioen De Goede na bijna anderhalf jaar terug in Oranje

Tweevoudig wereldspeelster van het jaar Eva Drummond-de Goede keert terug bij Oranje. De 258-voudig international is door bondscoach Paul van Ass uitgenodigd voor de trainingsgroep die zich voorbereidt op de FIH Pro League en vervolgens de Olympische Spelen in Parijs.

De 34-jarige De Goede speelde op het WK juli 2022 voor het laatst in Oranje. Vorig jaar oktober laste ze een pauze in bij Oranje. Ze wilde de tijd nemen om te herstellen van een knieblessure en trad in Zuid-Afrika in het huwelijk met de Zuid-Afrikaanse hockeyer Tim Drummond.

In april stelde ze zich weer beschikbaar, maar Van Ass besloot haar niet mee te nemen naar het EK in Duitsland. In augustus werd Oranje daar zonder De Goede voor de twaalfde keer Europees kampioen.

"Eerder dit jaar vond ik het moment om haar weer bij de groep te laten aansluiten niet zo geschikt", zegt Van Ass op Hockey.nl. "Het was lastig om haar in te passen in het proces richting het EK waarin we toen zaten. Dat is nu anders."

De Goede zal zich opnieuw moeten bewijzen om een plek in de olympische selectie af te dwingen. "Ik geef geen garanties, maar ik vind dat zij een kans verdient zich te presenteren. Ik wil haar graag van dichtbij zien in deze groep. Ik ben benieuwd hoe ze ervoor staat en wat ze kan brengen", aldus de bondscoach.

Groep van 29

Van Ass heeft een trainingsgroep van 29 hockeysters samengesteld, waaronder drie keepers. Ten opzichte van het EK zijn ook Fay van de Elst, Ilse Kappelle, Sabine Plönissen (Amsterdam), Rosa Fernig (Den Bosch), Kyra Fortuin, Elzemiek Zandee (SCHC), Marleen Jochems (Hurley), Julia Remmerswaal (HDM), Maria Steensma (Pinoké) en Lidewij Welten (Kampong) nieuw in de selectie.