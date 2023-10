Geschiedenis herhaalt zich voor honkballer Albies: sterk seizoen, toch uitgeschakeld

In de play-offs gelden echter andere wetten. Dat bleek ook nu weer: vannacht gingen de Braves - net als vorig jaar - ten onder tegen Philadelphia Phillies.

De binnenvelder kende met Atlanta Braves een van de beste reguliere seizoenen van de laatste jaren. Van de 162 wedstrijden wonnen de Braves er liefst 104, waarmee het met afstand de sterkste ploeg van het seizoen was.

Ronkende resultaten uit het verleden bieden geen garantie op succes. En toch lijkt de geschiedenis zich vaak te herhalen. Beide clichés zijn van toepassing op honkballer Ozzie Albies, die vannacht als laatste vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden werd uitgeschakeld in de play-offs van de Major League.

Maar dat Philadelphia gevaarlijk uit de hoek kan komen met supersterren als Trea Turner en Bryce Harper, daar was iedereen in Atlanta van doordrongen.

En ook dit jaar wonnen de Phillies 14 duels minder dan de Braves en bereikte de Division Series tegen de Braves pas nadat ze in de vorige ronde hadden afgerekend met Miami Marlins.

Albies en de Braves hadden gewaarschuwd moeten zijn. Vorig jaar ging Atlanta als titelhouder ook al sensationeel ten onder tegen Philadelphia, dat destijds in het reguliere seizoen 14 wedstrijden minder hadden gewonnen.

In het eerste duel van de best-of-five-serie viel het publiek in Atlanta al stil toen de Braves thuis geen vuist wisten te maken tegen de Phillies en met 3-0 verloren. Een duel later werd nipt gewonnen (5-4), mede dankzij een blunder van Harper bij het honklopen.

Atta Boy, Harp!

Orlando Arcia, de Venezolaanse kortestop van de Braves, wreef Harper zijn fout na afloop nog eens flink in door hardop in de camera te roepen 'Atta Boy, Harp! (Goed gedaan, Harp!)'.

Eenmaal in Philadelphia voor de derde wedstrijd haalde Harper zijn gram. Niet een, maar twee homeruns sloeg de aangewezen slagman van de Phillies. Beide keren schonk hij Arcia een vernietigende blik bij het passeren van de honken.