Verpleegkundige niet langer verdacht van deel sterfgevallen in Assen

De voormalig verpleegkundige van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen die verdacht werd van het doden van zo'n twintig patiënten, wordt niet langer verdacht van betrokkenheid bij een deel van de sterfgevallen. De rest van de gevallen moet nog extra worden onderzocht. Dat schrijft het Openbaar Ministerie (OM) in een brief aan nabestaanden.

Theodoor V. werd in april van dit jaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van meerdere patiënten. In juni kwam hij weer op vrije voeten, omdat de verdenkingen niet sterk genoeg waren om hem langer vast te houden. Hij blijft nog steeds verdachte in de zaak, maar het OM wil niet zeggen van hoeveel sterfgevallen hij nog verdacht wordt.

De nabestaanden horen binnenkort in een persoonlijk gesprek of via een brief tot welke categorie hun familielid behoort. Ze mogen zelf kiezen tussen een brief of een gesprek, schrijft RTV Drenthe.

De voormalig verpleegkundige zou tegen hulpverleners van de GGZ hebben gezegd dat hij het leven van een twintigtal patiënten vroegtijdig had beëindigd tijdens de coronapandemie. Zijn advocaten zeiden later in een verklaring dat hij enige betrokkenheid ontkent. Nabestaanden leven sindsdien in onzekerheid over de doodsoorzaak van hun naasten.

'Achtbaan voor nabestaanden'

Slachtofferadvocaat Sébas Diekstra staat meerdere families in de zaak bij. "De afgelopen periode is voor deze nabestaanden heel zwaar en onzeker geweest. Het was vaak een achtbaan, met een verdachte die vrij is gelaten en de medische stukken die niet worden gedeeld met het OM. Ze hopen vooral dat er nu echt meer duidelijk wordt over het overlijden van hun geliefden", zegt hij tegen RTV Drenthe.