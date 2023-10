Advocaat Yehudi Moszkowicz opgepakt in Belgische gevangenis

Advocaat Yehudi Moszkowicz is eind vorige maand opgepakt in een gevangenis in België, waar hij was voor een bezoek aan een van zijn cliënten. Hij wordt verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, zegt het Belgische OM tegen De Standaard.

Volgens de krant werd Moszkowicz aangehouden in de gevangenis van Beveren, toen hij zijn cliënt Flor B. bezocht. Die wordt in België beschouwd als een grote speler binnen de cocaïnehandel in Antwerpen en omgeving. B. zou ook zaken hebben gedaan met Nederlandse criminelen, en heeft daarom behalve een Belgische advocaat ook een Nederlandse: Yehudi Moszkowicz.

De advocaat is weer vrijgelaten, maar onder bepaalde voorwaarden. Volgens De Standaard mag Moszkowicz geen contact meer hebben met B., zijn entourage en de andere advocaten in deze zaak.

Wat de verdenking van Moszkowicz precies inhoudt, is niet duidelijk. Tegen de krant ontkent Moszkowicz de aanhouding en verdenking.

Het Belgische OM bevestigt de aanhouding in de gevangenis aan de NOS, en zegt daarbij ook dat hij weer is vrijgelaten. Het federaal parket wil geen uitspraken doen over de verdenking waar De Standaard over schrijft.

Weski

Yehudi Moszkowicz is de kleinzoon van Max Moszkowicz en een neef van Bram Moszkowicz. Hij is de laatste in de familie die nog actief is als advocaat.

Het is de tweede keer dit jaar dat een advocaat in opspraak raakt vanwege een te nauwe band met een cliënt. In april werd Inez Weski opgepakt, ook vanwege een verdenking van deelname aan een criminele organisatie.

De 68-jarige Weski werd ervan verdacht dat ze informatie van haar cliënt Ridouan Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught met zijn contacten in de buitenwereld had gedeeld. Na de aanhouding legde ze de verdediging van Taghi neer.